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السجن المشدد 7 و 5 سنوات وسنة لـ58 متهما فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:24 م
السجن المشدد 7 و 5 سنوات وسنة لـ58 متهما فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية 58 متهما بقرية العدلية مركز بلبيس، على أثر خلافات ثأرية بين عائلتى "بعلل والجيزاوى"، بأحكام متنوعة، ما بين السجن المشدد 7 سنوات لأربعة متهمين ،والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، والسجن سنة لـ 52 أخرين فى القضية.
 
تعود أحدث الواقعة، ليوم 20 يوليه لسنة 2014، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد حدوث مشادة كلامية بين أحد أبناء عائلة الجيزاوى وأحد أبناء عائلة بعلل، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل أحد أبناء عائلة بعلل، وتم القبض على المتهم.
 
وبعد فترة تجددت المشاجرة، بين أفراد العائلتين، وتم إطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما أسفر عن ووقوع الكثير من الضحايا، فتم استدعاء قوات الأمن المركزى، والحماية المدنية للسيطرة على النيران التى أضرمها أفراد عائلة بعلل بمنازل عائلة الجيزاوى، بعد قيامهم بقتل وإصابة 3 من عائلة بعلل، مما دفع الأخيرة للرد بقتل فرد منهم.
 
كما أسفرت المشاجرة، عن مقتل كل من "منصور ع ش"، و"منصور ج م"، و" السيد جودة " 30 سنة من عائلة بعلل، و"حسين أ ال " من عائلة الجيزاوى، وإصابة كل من "رمضان شحاتة ر" من عائلة بعلل، وتم نقل الجثث للمشرحة، والمصابين للمستشفى العام بالزقازيق، وتحرر المحضر رقم 10337 إدارى بلبيس.
 
تم القبض على عدد 89 من أفراد العائلتين المتورطين فى أحداث الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم، وكان قد سبق محاكمتهم من قبل وحصل عدد منهم على براءات.
 
 
 

محافظه الشرقيه

محكمه الجنايات

خصومه ثاريه

جنايات الزقازيق

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