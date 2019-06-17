الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

كتب هانى عثمان

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى بداية جولة أوروبية تشمل كلًا من بيلاروسيا ورومانيا.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، في بيان له أن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا تشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح راضى، أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك، التوقيع على عدد من الاتفاقات فى مجالات التعاون الثنائي المختلفة، كما سيحظى الشق الاقتصادى والاستثمارى بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث يلتقى الرئيس مع ممثلى مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادى وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تشييدها فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس يتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، بالإضافة إلى مقابلة رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولى والإقليمى.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين فى هذا الإطار.