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التحفظ على 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:37 م
التحفظ على 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقه عنها بمبلغ 40 مليون جنيه قبل تهريبها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث ميناء الإسكندرية، إخطار بورود معلومات سرية بقيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير "كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد، وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط 4000 كرتونة بداخلها "4,000,000 – أربعة ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة

قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 40,000,000 أربعون مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


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