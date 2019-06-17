استئصال ورم من بطن سيدة يزن 10 كيلو جرامات بمستشفى ناصر العام

وأكدت مستشفي ناصر العام، أنه تم استقبال المريضة منذ 5 أيام، وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية لها والآشعة، إلى أن تم تهيئتها للدخول لغرفة العمليات اليوم، لإجراء الجراحة بواسطة الدكتور عبدالسلام شلبى استشارى الأورام، والدكتور أحمد عبدالسلام طبيب جراحة الأورام.

وأوضحت المستشفى، أن الحالة المرضية للسيدة حاليا مستقرة وفى تحسن كبير بعد استئصال هذا الورم الذى بلغ وزنه ما يزيد عن 10 كيلو جرامات.