استئصال ورم من بطن سيدة يزن 10 كيلو جرامات بمستشفى ناصر العام

نجح فريق جراحى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، بإجراء عملية جراحية لفتق شبيجيلى ضخم فى جدار البطن يزن 10 كيلو جرامات، لسيدة 56 سنة، وكانت تعانى منه منذ 17 سنة.
وأكدت مستشفي ناصر العام، أنه تم استقبال المريضة منذ 5 أيام، وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية لها والآشعة، إلى أن تم تهيئتها للدخول لغرفة العمليات اليوم، لإجراء الجراحة بواسطة الدكتور عبدالسلام شلبى استشارى الأورام، والدكتور أحمد عبدالسلام طبيب جراحة الأورام.
وأوضحت المستشفى، أن الحالة المرضية للسيدة حاليا مستقرة وفى تحسن كبير بعد استئصال هذا الورم الذى بلغ وزنه ما يزيد عن 10 كيلو جرامات.
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