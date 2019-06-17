اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربى ببيروت لتنفيذ مشروعات حيوية بالمنطقة العربية

كتب - إسلام سعيد

تعقد بعد غد الأربعاء في مقر اتحاد الغرف العربية بيروت اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بدورتها الثامنة والأربعون وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد تأكيدا بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية أن الاجتماع يهدف الي الانتقال بالمنظمات العربية من التنسيق بين أنشطتها إلى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وإيجاد آلية محكمة وملزمة للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق مزيد من الانسجام فيما بينهم والارتقاء بأداء منظمات العمل العربي المشترك لتصبح أكثر فعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والعربي وتوحيد الأسس والقرارات التي تحكم عمل منظمات العمل العربي المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها في مجالات تخصصها.

وقال إنه سوف يلقي كلمة خلال الاجتماع الذي سوف يستمر يومان ويرأسه أحمد أبو الغيط آمين عام جامعة الدول العربية ويشارك فيه الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات العربية الموثرة في منظمة العمل العربي المشترك اضافة الى مشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وأشار إلي أن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك سوف يبحث دور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وسيتم على هامش أعمال الدورة عقد لقاءات ثنائية بين اتحاد الغرف العربية وعدد من المنظمات العربية والدولية وفي مقدمها "يونيدو" بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المرحلة القادمة.