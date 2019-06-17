إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، إحالة العاملين بمركزى شباب الشوبك وطحرويا للتحقيق لغيابهم عن العمل ولغلق مقرات مركزى الشباب.

جاء ذلك بعدما تشكلت لجنة متابعة من العاملين بإدارة شباب شبين القناطر لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب التابعة لها والتأكد من إنضباط العاملين .

وشملت لجنة المتابعة مركز شباب طحانوب ومركز شباب منية شبين والنادى الرياضى بشبين ومركز شباب الأحراز ومركز شباب كفر الشوبك، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

كما شملت المتابعة مركز شباب الشوبك ومركز شباب طحوريا واللذان وجدا مغلقان ولا يمارس بهما أى نشاط وقد أمرت اللجنة بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة للتحقيق .

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن عمليات المتابعة تتم برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبإشراف الأستاذ شاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر.



مراكز الشباب بالقليوبية



غلق مراكز الشباب بالقليوبية



غلق مراكز الشباب بالقليوبية



غلق مراكز الشباب بالقليوبية



متابعة مراكز الشباب بالقليوبية



مراكز الشباب بالقليوبية



غلق مراكز الشباب بالقليوبية