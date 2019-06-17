كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 17-6-2019 مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 قرابة 627 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل 716 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5016 جنيهات.

أوقية الذهب 1334 دولارا.

وقال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الأسعار العالمية للذهب تراجعت قرابة 7 دولارات، حيث انخفضت من 1341 دولار إلى 1334 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.