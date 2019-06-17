أخبار × 24 ساعة.. مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

برتوكول تعاون لمساعدة المتعثرين من أصحاب المنشآت الفردية لسداد التأمينات

تعرف على البرنامج التدريبى لمشروع "مودة" لتوعية الشباب المقبلين على الزواج

صرف 65% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

الصحة تتابع تجهيزات المستشفيات والمعامل لمنشآت التأمين الصحى ببورسعيد

الصحة تحذر المستشفيات من تأخير إرسال قرارات نفقة الدولة للمجالس الطبية

بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء لجودة الصادرات الزراعية

نقيب الفلاحين يطالب بضرورة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية

ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون و618 ألف طن خلال 6 شهور

مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى.. ولم نحدد طريقة نشرها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان العربى للثانوية العامة بنسبة نجاح 96.5%

كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح عينة الإنجليزى وتعلن النتيجة قريبا

محافظة القاهرة تسمح للتاكسى الأبيض بتعليق شاشات إعلانية مقابل رسوم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 220 درجة

التعليم العالى: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 6 يوليو المقبل

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة