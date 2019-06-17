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أخبار × 24 ساعة.. مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصادر بالتعليم: غدا آخر يوم بتصحيح نتيجة أولى ثانوى امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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التعليم

الثانويه العامه

اللغه العربيه

طلاب الثانويه العامه

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