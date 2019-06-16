سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاه مراقب بامتحانات الثانوية داخل لجنة بالقليوبية إثر أزمة قلبية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:55 م
وفاه مراقب بامتحانات الثانوية داخل لجنة بالقليوبية إثر أزمة قلبية لجنة امتحان - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى مراقب داخل لجنة بمدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة محمد . ر .أ مدير مدرسة بالقناطر الخيرية، والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


طوخ

القليوبية

امتحانات الثانوية العامة

لجنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفاة مراقب داخل لجنة لإمتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد إثر أزمة قلبية

الإثنين، 27 مايو 2019 01:54 م

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

الأحد، 24 يونيو 2018 02:16 م

فيديو.. وزير التعليم ينعى وفاة مراقب بلجنة نجيب محفوظ فى الإسكندرية

الأحد، 24 يونيو 2018 12:21 م

"الهندسة" تحسن حظوظ طلاب الثانوية العامة و"الجبر" يجبر بخواطرهم.. "طلاب علمى رياضة": الامتحان جاء سهلًا وعكس التوقعات.. ويؤكدون: بعض النقاط تحتاج للتفكير.. ووزير التعليم ينعى وفاة مراقب فى طنطا قبل توجهه للجنته

الأحد، 10 يونيو 2018 01:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة