وفاه مراقب بامتحانات الثانوية داخل لجنة بالقليوبية إثر أزمة قلبية

القليوبيه-نيفين طه

توفى مراقب داخل لجنة بمدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة محمد . ر .أ مدير مدرسة بالقناطر الخيرية، والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.