سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة تلتقى مديرى خطوط الطيران ومنظمى الرحلات فى أذربيجان

الأحد، 16 يونيو 2019 12:37 م
وزيرة السياحة تلتقى مديرى خطوط الطيران ومنظمى الرحلات فى أذربيجان وزيرة السياحة والسفير المصرى فى أذربيجان
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت السفارة المصرية بأذربيجان بمنزل السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان مساء أمس حفل استقبال وليلة مصرية على شرف زيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أذربيجان للمشاركة فى أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والذي ينعقد خلال الفتـرة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
 
وحضر الحفل عدد من المسئولين الأذربيجانيين من بينهم نائب وزير الثقافة وعضو لجنة العلاقات البرلمانية المصرية الأذربيجانية بالبرلمان الأذربيجاني، ورئيس حزب الإصلاح الديمقراطى وعضو البرلمان الأذربيجاني، وعضو مجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالبرلمان الأذربيجاني، ورئيس جمعية السياحة الأذربيجانية.
 
كما حضر ممثلو البعثات الدبلوماسية من عدة دول وهى دول كرواتيا، والأردن، والكويت، والمملكة المغربية، وفلسطين، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، إلى جانب مديرى خطوط الطيران وكبار منظمي الرحلات ورؤساء مجالس إدارات الفنادق الكبرى بأذربيچان.
 
بالإضافة اإلى حضور عدد من الشخصيات العامة منهم ملكة جمال اذربيچان لعام 2018، وعدد من كبار الفنانين التشكيليين والكتاب والمصورين والموسيقيين وأكبر مصممي الأزياء في اذربيچان، بالإضافة إلى رؤساء تحرير وممثلي كبرى وسائل الإعلام الأذربيجانية، ومجموعة من أهم المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في أذربيچان.
 
وخلال الحفل أكد الحضور على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر وأذربيچان، وأعربوا عن سعادتهم بعودة رحلات الطيران الشارتر من باكو الى القاهرة وشرم الشيخ الشهر المقبل من خلال شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL".
 
كما أشار الحضور من الفنانين التشكيليين والموسيقيين إلى أنهم بصدد عمل ترتيبات لعرض أعمالهم الفنية بالقاهرة قريبا وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
 
وخلال الحفل قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بتقديم هدية تذكارية للسفير معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في أذربيچان وخاصة فيما يتعلق بالترويج لمصر هناك.
 
 
IMG-20190616-WA0005
 
IMG-20190616-WA0006
 
IMG-20190616-WA0007
 
IMG-20190616-WA0008
 
IMG-20190616-WA0009
 
IMG-20190616-WA0010
 

اذربيجان

وزيرة السياحة

منظمى الرحلات

تنشيط السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة