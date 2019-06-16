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هولندا تقدم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمى فى ليبيا

الأحد، 16 يونيو 2019 02:37 ص
هولندا تقدم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمى فى ليبيا ليبيا
أ ش أ

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أعلنت هولندا تقديم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمى فى ليبيا ، وقال سفير هولندا لدى ليبيا "لارس تومرز" فى تصريح: إن الدعم يأتى من أجل التواصل الإنسانى الذى يتمثل فى مساعدة المحتاجين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

يذكرأن ، أطلق الجيش الوطني الليبية عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة، والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة الليبية التى تهيمن عليها جماعات متشددة وإجرامية وتبتز سكان العاصمة.

 

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أصدر أوامره فى الرابع من أبريل الماضى إلى قوات الجيش الليبي بدخول العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتواجدة فى تلك المنطقة.


ليبيا

الجيش الليبى

هولندا

مساعدات

حفتر

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