ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، على مستوى المنطقة، وجاء ترتيب الأوائل على النحو التالى.

جهاد محمد فتحى ناصف الأول معهد فتيات محمد رجب 98.92% ، ندى السيد عبدالجليل أبو موسى الثانى فتيات ميت بدر حـلاوة 98.73% ، سامية أشرف محمد أبو موسى الثالث فتيات محمد رجب بسجين الكوم 98.53% ، أمينة رمضان عبدالمطلب منصور الرابع فتيات محلة خلف 98.53% ، إسراء إبراهيم نصر حماد الخامس فتيات ميت بدر حلاوة 98.43% ، أحمد أسامة محمد الحسانين السادس شـــبرا بابــــل 98.43% ، عزة محمود عبدالجواد الشاذلى السابع فتيات محمد رجب بسجين الكوم 98.33% ، آلاء السعداوى محمد إبراهيم أبو سعدة الثامن فتيات شنراق 98.33% ، رانا محمود محمد حسنين بنــه التاسع فتيات شبرا بابل 98.33% ،سلمى سليمان محمد عبدالبارى الوكيل العاشر فتيات الدلجمون 98.04% ، نعماء إبراهيم مصطفى إبراهيم الشرنوبى العاشر مكرر فتيات كفر الحمام 98.04% ".

كما حصل ريم عيسى عبدالقادر البدوى الأول كفيف ف/ سمنود 95.70% ، غدير هشام عبداللطيف على محمود يوسف الثانى كفيف ف/ مسجد وصيف 90.00% ، إيمان إسماعيل إبراهيم إسماعيل حفظ الله الثالث كفيف ف/ كفر عنان 88.22%، عمر مصطفى محمد عناب الرابع كفيف المنشاوى الإعدادى 86.88% ، رحمة خالد سمير محمد المصري الخامس كفيف ف/ الجعفرية 86.00% "