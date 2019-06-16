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"ميت بروم" الروسية: خصصنا 210 ملايين يورو لتطوير شركة الحديد والصلب

الأحد، 16 يونيو 2019 06:23 م
"ميت بروم" الروسية: خصصنا 210 ملايين يورو لتطوير شركة الحديد والصلب وفد الشركة خلال زيارة سابقة لشركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

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كشف أيمن الجندى، نائب رئيس شركة ميت بروم الروسية لمنطقة الشرق الأوسط، أن الشركة خصصت نحو 210 ملايين يورو لتطوير شركة الحديد والصلب تم تقديمه خلال عرض تطوير الشركة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ميت بروم، هى الشركة الوحيدة التى تقدمت لمناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، الخاصة بتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج من بداية العملية الإنتاجية، ومرحلة استخراج الخام من المناجم إلى إنتاج البليت بنظام المشاركة فى الإيراد لمدة 20 سنة.

وقال أيمن الجندى إن الشركة كانت جاهزة لضخ الاستثمارات بهدف إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من البليت، مؤكدا أنه كان سيتم استخدام الإنتاج فى المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد وفى محطة الضبعة النووية.

وأكد أن الشركة الروسية سبق وطورت بعض الوحدات داخل شركة الحديد والصلب، وبالتالى من حقها معرفة أسباب رفض عرضها رغم كونها الشركة العالمية الوحدية التى تقدمت لتطوير الحديد والصلب.

من جانبها أرجعت شركة الحديد والصلب فى بيانها للبورصة سبب الرفض إلى أن العرض المقدم من ميت بروم الروسية غير مناسب لتطوير الشركة وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

 


ميت بروم الروسية

الحديد والصلب

ايمن الجندى

تطوير الحديد والصلب

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