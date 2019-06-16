مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.







أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :مواقيت الصلاة فى القاهرةالفجر 3:07 صالظهر 11:55 صالعصر 3:31المغرب 6:58العشاء 8:31مواعيد الصلاة فى الإسكندريةالفجر 3:06 صالظهر 12:00العصر 3:39المغرب 7:05 مالعشاء 8:41 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةالفجر 3:01الظهر 11:51 مالعصر 3:28 مالمغرب 56: 6 مالعشاء 8:29 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخالفجر 3:04 صالظهر 11:43العصر 3:13المغرب 6:41 مالعشاء 8:10 ممواقيت الصلاة فى أسوانالفجر 3:21 صالظهر 11:49 صالعصر 3:11 مالمغرب 6:42 مالعشاء 8:06ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :مكةالفجر 4:05 صالظهر 12:21 مالعصر 3:41 مالمغرب 7:07 مالعشاء 8:27 مالمدينة المنورةالفجر 3:55 صالظهر 12:21 مالعصر 3:42 مالمغرب 7:15 مالعشاء 8:37 مالرياضالفجر 3:26 صالظهر 11:53 صالعصر 3:14 مالمغرب 6:48 مالعشاء 8:09 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانالفجر 2:54الظهر 11:40 مالعصر 3:14 مالمغرب 6:43العشاء 8:14 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىالفجر 3:57 صالظهر 12:23 مالعصر 3:43 مالمغرب 7:12 مالعشاء 8:38 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطالفجر 3:20 صالظهر 12:28 مالعصر 4:13 مالمغرب 7:41 مالعشاء 9:21مواقيت الصلاة بالكويتالفجر 3:03 صالظهر 11:48 صالعصر 3:22 مالمغرب 6:49 مالعشاء 8:21 م