مصرع 8 أشخاص فى حادث مرورى جنوب غربى روسيا

كتب محمد جمال

لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة بجروح بليغة، جراء تصادم سيارة وحافلة صغيرة فى مقاطعة فورونيج جنوب غربى روسيا، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم.

وقالت مديرية الداخلية المحلية، إن الحادث وقع فى الساعة 20:62 مساء السبت على طريق يربط مدينة فورونيج بمدينة لوجانسك الأوكرانية، حيث اصطدمت سيارة وجها لوجه مع حافلة صغيرة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة طفلة فى العاشرة من عمرها.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن التصادم وقع بسبب فقدان سائق السيارة السيطرة على سيارته، ما تسبب بانحرافها عن مسارها وخروجها إلى الجانب المعاكس من الطريق.

وأوضحت السلطات أن القتلى هم سائق السيارة وراكبها الوحيد، وكذلك سائق الحافلة الصغيرة وخمسة من ركابها، أما الراكبة السادسة وهى الطفلة الجريحة فتم نقلها إلى المستشفى، ويصف الأطباء حالتها بمتوسطة الخطور.