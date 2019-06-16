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محافظ الوادى الجديد يعرض على مستثمرين سعوديين الاستثمار فى النخيل

الأحد، 16 يونيو 2019 11:47 م
محافظ الوادى الجديد يعرض على مستثمرين سعوديين الاستثمار فى النخيل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
كتب هانى الحوتى

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عرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على مستثمرين سعوديين، عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أبرزها مشروع بيتك مزرعتك مصنعك، وهو عبارة عن مشروع عقارى يضم وحدة سكنية ومزرعة 10 فدادين ومصنع صغير، ونستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية لجذب المواطنين من المحافظات المكتظة سواء سكنية وانخفاض نسبة الدخل.

وأضاف الزملوط، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأحد، لوفد من مستثمرين سعوديين، أن المحافظة تعتزم أيضا زراعة مليون نخلة سنويا ليصل إجمالى ما تم زراعته إلى 5 ملايين نخلة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية وبورصة للتمور، لتصبح مصر أكبر دولة منتجة للتمور، مرحبا بالاستثمارات السعودية فى مصر.

وذكر الزملوط، أن محافظة الوادى الجديد، أنهت خلال الفترة الماضية، إنشاء 2007 كيلومترات شبكة طرق بالمحافظة، وخط سكة حديد، والاستثمار بمحجر فوسفات.


اخبار الاقتصاد

الوادى الجديد

النخيل

الزملوط

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