لجنة تنظيم موسم الحج تجتمع لمتابعة إجراءات التيسير على الحجاج

كتبت أسماء نصار

عقدت لجنة تنظيم موسم الحج، اجتماعا مع ممثلى الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج، لمتابعة ماتم من إجراءات مع ممثلو وزارات ( الداخلية والتضامنالإجتماعى والسياحة والصحة والسكان والأوقاف وشركة مصر للطيران)، وذلك لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات، للتيسير على الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ومتابعة قرارات الاجتماع السابق.

وطالبت وزارة الرى بضرورة استمرار التنسيق بين الثلاث بعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية وأيضا بعثة الجمعيات الأهلية والسياحة للوصول الى أفضل السُبل التى تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج وضرورة التنسيق الإعلامى المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها.

واستعرض اللواء عمرو لطفى ممثل وزارة الداخلية كافة الخطط الموضوعة والمجهودات، وأشار الى الانتهاء من ترتيبات توفير خطوط محمول للحجاج وأيضا توفير زى موحد عبارة عن زى احرام للرجال وإسدال للسيدات تحمل شعار البعثة، وتم التعاقد مع احدى الشركات الوطنية لتوفيره ووجه وزير الرى بضرورة توفير الزى لباقى بعثات التضامن والسياحة للتنسيق وسهولة التواصل بين أبناء البعثة ككل .

وأشار الدكتور عمرو قنديل ممثل وزارة الصحة الى الانتهاء من التطعيمات الخاصة بـ 80% من الحجاج تقريبا وطباعة مطويات وكتيبات خاصة بالإرشادات الصحية.

وأضاف ممثل وزارة الصحة أنه تم حصر أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الفشل الكلوى والسرطان من الآن لمعرفة من بحاجة الى جلسات غسيل كلوى أو جلسات كيماوى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد بأنه سيتم شحن حوالى 15 طن من الادوية والمستلزمات الطبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ومن المتوقع توفير 36 عيادة طبية بمكة المكرمة و6 عيادات بالمدينة المنورة، وسيتم عمل عيادات فى مخيامات البعثة بمنة وعرفات، وتم إعداد قاعدة بيانات بالحالة الصحية لكل حاج واحتياجاته الصحية وأن البعثة الطبية مكونة من 360 عضو منهم 140 طبيب سيتم عمل نوباتجيات خلال فتره الإقامة بمنه وعرفات.

وأكد مجدى شلبى ممثل وزارة السياحة أنه يوجد غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة وأنه هناك تنسيق جيد مع بعثتى التضامن والداخلية.

ووضح أيمن عبدالجواد ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن بعثة الجمعيات تضم مايقرب من 12400 حاج على أربعة مستويات وتم اتخاذ كافة الاحترازات للتيسير على الحجاج كما تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم، وأن أول فوج من الحجاج بعثة التضامن سوف يغادر يوم 23يوليو 2019 .

من جانبه أكد الشيخ جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف، أنه تم اختيار 53 واعظ منهم 9 واعظات من السيدات على أعلى مستوى لمصاحبة الحجاج و توفير الفتاوى والإجابة على كافة استفساراتهم وطالب بإخطاره بالشيوخ المرافقين للبعثة الحج السياحى لاعتمادهم من جانب وزارة الأوقاف.

وأوضح طارق عبدالعزيز ممثل شركة مصر للطيران بعمل الشركة ووزارة الطيران على توفير كافة سُبل الراحة للحجاج وتخصيص الصالة الموسمية وتقليل ساعات الانتظار، تم زيادة عدد الكاونترات الى 15 كاونتر للتسهيل على الحجاج وأنه تم مراعاة أن تكون الاسعار اقتصادية وتتساوى مع أسعار الخطوط السعودية، وأنه تم توفير كافة التجهيزات بمقررات بعثات الداخلية والتضامن والسياحة.

وجه الاجتماع بضرورة التوعية بالنسبة للحاصلين على تأشيرات للحج بطريقتهم الخاصة أو من حجاج مصريين مقيمين خارج مصر بأن يقوموا بتدبير أماكن الإقامة الخاصة بهم، وكذلك الاتفاق على إجراءات التفويج دون اللجوء للبعثة الرسمية، وبالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة ضرورة التواصل مع وزارة الصحة بوقت كاف قبل الحج لتدبير أماكن المتابعة والعلاج.