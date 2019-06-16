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"كرسى مرحاض" يخبر الجالسين عليه حال إصابتهم بأمراض القلب

الأحد، 16 يونيو 2019 08:17 م
"كرسى مرحاض" يخبر الجالسين عليه حال إصابتهم بأمراض القلب مرحاض
كتبت - هناء أبو العز

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ابتكر معهد تكنولوجى "كرسى مرحاض" قادر على إخبار الجالسين عليه ما إذا كانوا يعانون من هذا النوع من الأمراض، أو الفشل القلبى.

 وتشير إحصائيات نقلتها شبكة سكاى نيوز إلى إهمال من يعانون أمراضا قلبية لحالتهم الصحية، إذ يعود ما يقارب 45 فى المئة من المرضى الذين يشكون قصورا فى القلب للمستشفى، عقب مرور 90 يوما فقط على مغادرتهم إياها.

ولمواجهة هذه المشكلة، توصل باحثون فى معهد روشيستر للتكنولوجيا إلى طريقة تتيح مراقبة صحة القلب بسهولة كبيرة، عبر أجهزة استشعار مدمجة فى كرسى الحمام (المرحاض).

ونقل موقع "ديلى بيست" عن المهندس فى المعهد نيكولاس كون، قوله إن الكرسى يتضمن أجهزة مراقبة تقيس المؤشرات الحيوية المهمة للقلب، بما فيها التخطيط الكهربائى وضربات القلب وتدفق الدم.

وأوضح كون أن الكشف عن وضع الشخص، يتطلب جلوسه على الكرسى لـ90 ثانية، علما أن الاختراع قادر على معرفة حال الشخص من حيث شعوره بالقلق أو التوتر.

ومن المتوقع أن تحتوى النسخة النهائية من الكرسى على بطارية تدوم لست سنوات، وأن يكون سهل التركيب كالمرحاض العادي.

ويسعى الباحثون للحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على الاختراع، بحيث يصبح متاحا مع نهاية عام 2021 أو بداية 2022.

 

كرسى مرحاض

امراض القلب

اختراع

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