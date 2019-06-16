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قيادات الرى تجتمع لمتابعة الوضع المائى خلال موسم الصيف

الأحد، 16 يونيو 2019 11:55 ص
قيادات الرى تجتمع لمتابعة الوضع المائى خلال موسم الصيف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى والمهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى لاستعراض خطة الوزارة وجهودها خلال الموسم الصيفى الحالى والاطمئنان على جاهزية المنشئات المائية ومرافق الرى وشبكة الترع والمصارف لاستيعاب التصرفات المائية اللازمة لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية والوقوف على تقدم سير العمل فى مجال المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً وخطة المصلحة خلال الفترة القادمة.

أكد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن الوزارة لديها خطة بشأن تلبية حاجة القطاعات المعنية من المياه طول موسم أقصى الاحتياجات "الصيف"، مشيراً إلى أن صرف المياه يجرى وفقاً للاحتياجات الفعلية، وأنه تم تشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات تعمل من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة، بالإضافة إلى غرفة على "الواتس اب" تضم كافة قيادات الوزارة للتواصل والعمل على حسم أى شكاوى.

وتتضمن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى، لوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة الحد من الزراعات الشرهة فى استخدام المياه خاصة الأرز بتقليص المساحة من 1.3 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، علاوة على استنباط أصناف مبكرة النضج، والأرز الهجين وكذلك الأصناف قصيرة العمر من الذرة والقمح والفول البلدى، والتوسع فى زراعة المقننات المائية القليلة، والتى تتحمل ظروف الجفاف وملوحة التربة والحرارة العالية فى المناطق الصحراوية، مثل زراعات الشعير والخضر والزيتون والتين والنخيل والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية التى تجود زراعتها بالأراضى الصحراوية وتتسم بارتفاع إنتاجيتها، وزراعة نباتات مستحدثة تعتمد على موارد مائية غير مستغلة.

 

 


وزارة الرى

رئيس مصلحة الرى

رئيس قطاع الرى

الزراعات الصيفية

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