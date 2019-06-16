قافلة بيطرية مجانية على مستوى مراكز الدقهلية لرش الحيوانات ضد الطفيليات

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية عن تنفيذ قافلة بيطرية مجانية موحدة على مستوى المحافظة اليوم، في آن واحد، لرش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية مثل الحشرات الماصة والثاقبة التى تتسبب في نقل الأمراض للإنسان، ومن المقرر تنفيذ أخرى بقرية أبو جلال التابعة لمركز شربين غدا الاثنين.

وأكد على أن هدف الطب البيطرى هو حماية ووقاية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة الخطرة مثل: السعار والبروسيلا والدرن والحمى القلاعية والسالمونيلا وغيرها، لما لها من خطورة بالغة على صحة الإنسان علاوة على تأثيرها على إنتاجية وصحة الحيوان.

وأضاف المنجى، أن الوقاية تبدأ بتوعية الناس بخطورة هذه الأمراض، وكيفية تجنبها والتعامل معها حال الإصابة بها منعا لمزيد من الإصابات، والحد من انتشارها، وذلك من خلال علاج الحيوانات المصابة، وتحصين الحيوانات ضد هذه الأمراض،واستخدام كافة اشتراطات الأمان الحيوى حيال التعامل مع الحيوانات بشكل مباشر، ودعم المربين بأحدث الأدوية بالمجان في القوافل العلاجية المجانية الدورية.