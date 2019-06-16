فيديو وصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المياة والصرف ورصف الطرق بإسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولات فى مدن إسنا وأرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات وتابع متطلبات المواطنين، وذلك برفقة العميد صلاح المندوه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وعدد من اعضاء مجلس النواب.

وشملت جولة المحافظ فى مدينة أرمنت متابعة عدد من مشروعات المياة التى يجرى العمل بها، والتى ستساهم فى حل أزمة ضعف المياه بمناطق الحواجر، حيث يجرى إستكمال المرحلة الثانية من محطة مياه أرمنت بطاقة 34 ألف متر مكعب يومياً، والذى بدأ فى شهر يوليو 2018 ومن المقرر الإنتهاء منه فى شهر يناير 2020، حيث تم الإنتهاء من 95% من الأعمال الإنشائية تمهيداً للإنتقال للأعمال الميكانيكية للمحطة والتركيبات وبعدها مرحلة التجارب.

كما تابع المحافظ الأعمال النهائية لربط خزان الرياينة بالشبكة الرئيسية، والمقرر تسليمه فى يوليو القادم بسعة 1000 متر مكعب،

كما وجه محافظ أسون، بسرعة البدء فى إستكمال أعمال خزان أرمنت الحيط بقدرة 2000 متر مكعب، وذلك للعمل على حل أزمة حواجر أرمنت الحيط والسلام وأبودغار والسيول.

وفى مدينة إسنا تابع المحافظ الخطة المقررة لرصف الطرق بمدينة إسنا، ومنها الطريق من قرى الحلة للهنادى، ووجه بسرعة رصف الطريق من أول كمين إسنا حتى كوبرى قناطر إسنا، كما وجه برصف طريق مستشفى إسنا الجديد وطريق الرحمة المؤدى للمدافن وكلف بسرعة انجاز أعمال رصف الطرق عقب الإنتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى والصرف الصحى ومياه الشرب .

وأشار رئيس مدينة إسنا، إلى أن المحافظ خلال جولته تفقد بنك مصر فرع حورس بقرية الحلة، والذى تم افتتاحه مؤخرا وأعرب الأهالى عن سعادتهم بإنشاء هذا الصرح الذى يخدم القرية والقرى المجاورة وإستأنف المحافظ الجولة بتفقد محطه رقم 2 للصرف الصحى والتى جارى الانتهاء منها بعد الأمداد بكابلات الكهرباء وتغيير ميكانيكا التشغيل والتى تعمل بقدرة 120 لتر/ الثانية وستغطى منطقة عزبة الخزان وأرض اللواء وتخدم ما يقارب من 25 ألف نسمة، كما تستقبل من محطه 1 وخط المستشفى الجديدة والنجوع، والمقرر الانتهاء من المحطة قبل 30 يونيو الجارى، ليتم افتتاح محطة رقم 2 ويكون داخل مركز إسنا 6 محطات تعمل وداخل الخدمة.

ولفت رئيس مدينة إسنا، إلى أن المحافظ تفقد مبنى المعهد الفنى الصحى بإسنا، والذى تم إنشاؤه داخل الجناح الملحق بالمستشفى والغير مستغل، والذى كان متوقف منذ عام 1998 والذى تم استغلاله وتحويله إلى معهد فنى صحى يخدم محافظات الصعيد، وذلك لسد العجز فى التمريض بالمستشفيات، ويتكون المبنى من خمسة طوابق على مساحة 1200م2 ويضم عدة معامل للتدريس منها أشعة وتحاليل و تمريض وقاعات للتدريس وكافيتريا ويستوعب 400 طالب وطالبة.

كما اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى داخل مستشفى إسنا المركزى واستمع لشكواهم، وأكد أن المحافظة لا تعانى من مشكلات طبية كبيرة أو نقص فى الأدوية، ولا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية كما تتميز المحافظة بأنه لا يوجد بها قوائم انتظار بوحدات الغسيل الكلوى، وإن الخدمات الصحية فى تحسن، وأفاد مدير مستشفى إسنا الجديدة بأن المستشفى فى مراحل التجهيز الأخيرة من فرش وتجهيز معامل وغرف أشعة وجهاز قسطرة القلب استعدادا لإفتتاحها قريباً.

وواصل المحافظ جولته بتفقد إنشاء السجل المدنى الجديد والذى بلغت نسبة تنفيذه 90%، والذى يخدم مركز إسنا.

كما عقد المحافظ اجتماع بديوان مركز ومدينة إسنا بحضور أعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ناقش خلاله أبرز الملفات بأسنا ووجه بالاهتمام بمتطلبات المواطنين والتواصل معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاهتمام بالشوارع الرئيسة ورفع جميع الاشغالات على وجه السرعة.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا بأن المدينة تشهد عدة مشروعات خدمية وتنموية تقام فى الوقت الحالى لخدمة المواطنين، كمستشفى إسنا الجديدة والمعهد الفنى الصحى ومشروع الغاز الطبيعى وإنشاء محطة حرارية للكهرباء على مساحة 107 فدان وإنشاء محطة مياه بقرية الهنادى على مساحة 10 أفدنة، وأن محطة رقم 1 ، 2 للصرف الصحى قاربت على الانتهاء وأيضا جارى الرفع المساحى وتجهيز الخرائط اللازمة لإنشاء مدينة إسنا الجديدة وجارى اختيار موقع لإقامة بنك مصر فرع النمسا ليخدم قرى جنوب إسنا.

واختتمت جولة المحافظ بمدينة إسنا بتفقد بنك مصر فرع أصفون، والذى أقيم ضمن سلسلة الفروع التى أقيمت داخل محافظة الأقصر، والذى سيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة.

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المياة والصرف



محافظ الأقصر مع المواطنين ورؤساء المدن

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المياة والصرف

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات المياة والصرف