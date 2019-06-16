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عمليات الثانوية العامة: التحقيق فى جميع وقائع الامتحانات أولا بأول

الأحد، 16 يونيو 2019 01:33 م
عمليات الثانوية العامة: التحقيق فى جميع وقائع الامتحانات أولا بأول طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إن فريق كبير من الشئون القانونية بديوان وزارة التربية والتعليم، يحقق أول بأول فى جميع الوقائع التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة خاصة محاضر الغش والشغب وتمزيق كراسات الإجابة.

وأضافت المصادر، إن الشئون القانونية تحقق أول بأول من أجل الانتهاء من كافة الوقائع قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الطلاب المحرومين من الامتحانات بسبب الغش يتم إرسائل نتيجة التحقيق إلى الكنترول من أجل حجب النتيجة.

وأشارت المصادر، إلى أن فريق الشئون القانونية يبذل أقصى جهده من أجل حصول كل طالب على حقة، مؤكدة أن الوقائع التى لم تثبت أو لم تكن فيها الأدلة كافية تفسر لصالح الطالب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا 2019

نموذج اجابة امتحان الإستاتيكا

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