عزل 6 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

كتبت رحاب نبيل

عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 5 مصريين وعمانية فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء .

وكان أطباء الحجر الصحى قد فوجئوا أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بعدم حمل 6 ركاب 4 مصريين وعمانية من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .