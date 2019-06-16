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طلاب الثانوية الأزهرية سعداء بسهولة امتحان الجغرافيا وشكاوى من صعوبة القرآن

الأحد، 16 يونيو 2019 12:25 م
طلاب الثانوية الأزهرية سعداء بسهولة امتحان الجغرافيا وشكاوى من صعوبة القرآن طلاب الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى، اليوم الأحد، امتحان نهاية العام الدراسى بمادة الجغرافيا، وقد أبدى الطلاب عن رضاهم من الامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط، معبرين عن سعادتهم بالامتحان مقارنة بامتحان التاريخ والذى ضم نقاط عديدة وغير مباشرة عكس مادة الجغرافيا والتى وصف الطلاب أسئلتها بالمباشرة.

وأجمع بعض الطلاب فى حديثهم لـ"اليوم السابع" عن صعوبة امتحان القرآن الكريم فيما يخص الامتحانات السابقة ورأيهم عن اصعبها حيث أجمع الطلاب أن امتحان القرآن الكريم جاء معظمه من مقرر الأعوام الماضية وهو ما جعل العديد من الطلاب لا يستطيعون الحل، مضيفين أن المتشابهات كانت غالبة على أسئلة الامتحان.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان الثانوية

مادة الجغرافيا

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