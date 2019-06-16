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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن أسوان

الأحد، 16 يونيو 2019 02:50 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن أسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بإشراف اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية تمكنت الإدارة خلالها من ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم "م.ر" 35 سنة، عاطل، ومقيم  قسم ثان أسوان، وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع و(2) طلقة من ذات العيار كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 500 ) جرام، والمتهم "م.س" 21 سنة، عاطل ومقيم  مركز كوم امبو، السابق ضبطه واتهامه فى ( 4) قضايا متنوعة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع كمية من نبات البانجو المخدر تزن (130) جرام، كما تم ضبط المتهم "م.م" 27 سنة، عاطل، ومقيم  مركز كوم أمبو وبحوزته  سلاح نارى بندقية آلية ( 4 ) طلقات من ذات العيار.

وفـى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط المتهم "ع .م" 20 سنة، عاطل ومقيم قسم أول أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1,5 ) كيلو جرام، والمتهم "م . س" 35 سنة، عاطل، ومقيم قسم أول أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1,5 ) كيلو جرام سلاح أبيض " سكين "، والمتهم "أ . ج" 24 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى (4) قضايا متنوعة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1,250 ) كيلو جرام كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن (200) جرام  سلاح أبيض  "سكين "، والمتهم "م . ق" 26 سنة، عاطل، ومقيم مركز أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين " مخدرات " وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 1 ) كيلو جرام.

 

 


مديريه امن اسوان

حملات امنيه

مخدرات

سلاح

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