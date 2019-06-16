صور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى قبيلة المساعيد ورئيس لجنة مسابقات رياضة الهجن

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أستقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة وفدًا من شيوخ وعواقل قبيلة المساعيد ضم كل من الشيخ سالمان المسعودى شيخ قبيلة المساعيد فى مدينة تبوك السعودية والشيخ أبو إبراهيم المسعودى، يرافقهم سلامة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضة الهجن ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد.

وقال، بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن زيارة ممثلى قبيلة المساعيد لمحافظ الإسماعيلية تأنى لتقديم الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل ورعايته الكاملة لرياضة الهجن العربية وما يبذله من مجهودات للتوسع فى نشر وتسويق تلك الرياضة العريقة، وخلال اللقاء تم إهداء درع تذكارى للمحافظ من ممثلى القبيلة.



محافظ الإسماعيلية مع ممثلى قبيلة المساعيد



محافظ الإسماعيلية مع ممثلى قبيلة المساعيد



محافظ الإسماعيلية مع ممثلى قبيلة المساعيد



محافظ الإسماعيلية مع ممثلى قبيلة المساعيد



محافظ الإسماعيلية مع ممثلى قبيلة المساعيد