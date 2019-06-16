صور.. انهيار منزل مهجور بشارع باخوم بمنطقة شرق السكة بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

انهار منزل قديم مهجور بوسط مدينة الاقصر، والذى كان قد صدر له قرار إزالة من قبل، ومكون 4 طوابق دور أرضي وثلاثة علوي، بشارع باخوم بمنطقة شرق السكة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلي الفور إنتقل العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، والفريق المعاون من رئاسة حي شرق ووسط وحملة المعدات للسيطرة على الموقف فور حدوث الواقعة.

وتم فتح الشارع مباشرة وتسيير الحركة المرورية، حرصا على سلامة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

وأكد العميد أيمن الشريف، أن المنزل ملك ورثة منيرة قسطنجي مليكة ، وأنه غير مأهول بالسكان ومكون من 4 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والجير وصادر له قرار إزالة من سنة ٢٠١٧ حتى مستوى سطح الأرض، وذلك تحت إشراف هندسي تابع للمالك ، ولم ينتج عن الإنهيار أي إصابات ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.