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صحيفة أمريكية: ترامب يتهم (نيويورك تايمز) بارتكاب عمل قد يرتقى إلى الخيانة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 م
صحيفة أمريكية: ترامب يتهم (نيويورك تايمز) بارتكاب عمل قد يرتقى إلى الخيانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

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ذكرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأمريكية اليوم،الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم صحيفة (نيويورك تايمز) بارتكاب "عمل قد يرتقى إلى الخيانة" بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.

 

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في تغريدة " هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا"، متابعا "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة فيما مضى، وتسعى يائسة لأية قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا، هؤلاء جبناء حقيقيون، ولا شك في أنهم أعداء الشعب" بحسب تعبيره.

 

وكانت (نيويورك تايمز) الأمريكية قد نشرت مقالا أمس،السبت، أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء، وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة، والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين إنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا، خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر، أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب.

 

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.

 


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الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

نيويورك تايمز

قرصنة

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