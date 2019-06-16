شجع وحافظ على صحتك.. 6 نصائح مهمة للتخفيف من العصبية أثناء بطولة أفريقيا

كتبت هند عادل

كرة القدم معشوقة الجماهير وخلال أيام قليلة ستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية وهناك أشخاص يندمجون فى الهتاف والتشجيع حتى يصابوا بنوبات شديدة من التوتر التى يكون لها أثار سلبية على صحتهم، ونقدم للمشجعين نصائح بسيطة للتشجيع بصحه جيدة والابتعاد عن التوتر وتوابعه الخطيرة، حسبما ذكر موقع" skillsyouneed".

لتجنب التوتر أثناء مشاهدة مباريات أمم أفريقيا

1- تجنب الكافيين أو قلل منه لأن أى مشروبات تحتوي على الكافيين ستزيد من مستوى التوتر لديك بدلاً من تقليله.

2- استبدل المشروبات التي تحتوي على الكافيين بالماء أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة الطبيعية المخففة والتى تحافظ الحفاظ على رطوبتك لأن هذا سيمكن جسمك من التغلب على التوتر بشكل أفضل.

3- تجنب أو تقليل تناول السكريات المكررة فهي موجودة في العديد من الأطعمة المصنعة فقد تؤدي إلى شعورك بالتعب والاضطراب.

4- ابتعد عن العصبية حتى لا تزيد من هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين والكورتيزول في جسمك.

5- مارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة بين الشوطين لتقليل حدة التوتر لديك فهى تعمل كبديل لاستقلاب هرمونات الإجهاد المفرطة واستعادة جسمك وعقلك إلى حالة أكثر هدوءًا واسترخاء.

- 6 قلة النوم سبب مهم للتوتر فيجب أن تكون حاصل على قسط كاف من النوم قبل مشاهده المبارايات.