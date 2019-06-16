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من خلال دعم الامن البحرى..

سفير مصر فى برلين يشارك جلسة نقاشية حول تعزيز الاقتصاد الأزرق فى أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 06:59 م
سفير مصر فى برلين يشارك جلسة نقاشية حول تعزيز الاقتصاد الأزرق فى أفريقيا جلسة منظمة الأعمال الأفريقية الألمانية
كتب أحمد جمعة

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فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، شارك السفير المصرى فى برلين السفير الدكتور بدر عبد العاطى كمتحدث رئيسى فى الجلسة النقاشية الخاصة التى نظمتها منظمة الأعمال الأفريقية الألمانية Afrika Verein حول التعاون بين أوروبا وأفريقيا فى مجال الأمن البحرى، إلى جانب "هيننج بيس" عضو مجلس إدارة المؤسسة البحرية الألمانية، و"أرمين فيبيش" مدير إدارة الدفاع والفضاء بشركة "أيرباص" والمسئول عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحضور غالبية السفراء الأفارقة المعتمدين فى برلين وممثلى الشركات الألمانية المهتمة بالأمن البحري.

وأكد عبد العاطى، على الأهمية البالغة التى توليها مصر بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى لموضوع تعزيز الأمن البحرى فى أفريقيا، والأولوية التى يحتلها هذا الموضوع فى إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة 2050، وخاصة فى ضوء التحديات المتعددة التى تواجه الدول الأفريقية لتعزيز أمنها البحرى مثل القرصنة وتهريب الأفراد والمخدرات والهجرة غير الشرعية والتلوث البحري.

 ونوه بالإنجازات التى حققتها مصر بشكل خاص لتعزيز الأمن البحرى وخاصة عدم انطلاق أى مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016 بما ساهم فى توفير البيئة المواتية لاستغلال الموارد البحرية ولاسيما الاكتشافات الغازية الضخمة فى البحر المتوسط وتوسيع قناة السويس.

كما أكد السفير المصرى فى برلين على الملكية الأفريقية لمسألة الأمن البحرى خاصة فى البحر الأحمر والقرن الأفريقى، والحاجة فى الوقت نفسه لمزيد من الدعم وعلاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات بناء القدرات والتدريب ونقل التكنولوجيا بما سيخدم أيضًا المصالح الأوروبية، فى ظل تشابك المصالح البحرية بين أوروبا وأفريقيا وخاصة أن الجزء الأكبر من التجارة بين الجانبين تمر عبر الخطوط البحرية، كما أن المصالح الأوروبية الاقتصادية ترتبط بالسوق الأفريقى الواعد الذى يضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك ولاسيما مع قرب دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، إلى جانب خطوط وأنابيب نقل النفط والغاز الطبيعى بين شمال أفريقيا وأوروبا وخاصة المشاورات الجارية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.

وأمن "هيننج بيس" على أهمية تكثيف التنسيق بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا بهدف تحقيق مبادئ وقواعد القانون الدولى للبحار وقانون التجارة البحرية من أجل تأمين خطوط الملاحة وخاصة فى البحر الأحمر وقناة السويس. ونوه "أرمين فيبيش" الجهود التى تبذلها إدارة الدفاع والفضاء بشركة "ايرباص" لتطوير تكنولوجيا وحلول متكاملة لتعزيز الأمن البحرى بما يأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المختلفة بين الدول الأفريقية.
 
 
جمعة
 

 

جمعة1
 

سفير مصر في المانيا

بدر عبد العاطي

سفير مصر ببرلين

قناة السويس

افريقيا

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