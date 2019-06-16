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سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019

الأحد، 16 يونيو 2019 11:19 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019 الدولار _ أرشيفية

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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2019، استقرارا حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية  أول أمس.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 16.71 جنيها للشراء، و16.81 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى مسجلا الأسعار التالية.

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 


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