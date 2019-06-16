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رئيس جهاز تنمية المشروعات لـ"الحياة اليوم": قدمنا 21 مليار جنيه خلال 4 سنوات

الأحد، 16 يونيو 2019 11:08 م
رئيس جهاز تنمية المشروعات لـ"الحياة اليوم": قدمنا 21 مليار جنيه خلال 4 سنوات نيفين جامع
كتب محسن البديوى

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أكدت نيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز خدمى، وينظر إلى البعد الاجتماعى والتنموى، وليس الربح، موضحة أن الجهاز قام بضخم ما يقرب من 21 مليار جنيه لتمويل عدد من المشروعات فى الفترة ما بين 2014 حتى 2018.

 

وقالت نيفين جامع، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة": "الاجتماعات مع الرئيس السيسى تلقى على عاتقنا المسئولية بشكل كبير، وكل ما يشوف سلعة نستوردها بيفكر معانا إزاى نصنعها هنا فى مصر".

 

وأشارت نيفين جامع إلى أنه يوجد 33 فرع لجهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية، موضحة أن الجهاز قدم نفق مبلغ 21 مليار جنيه خلال 4 سنوات، فى الفترة مابين 2014 وحتى 2018.


نيفين جامع

خالد ابو بكر

المشروعات

المشروعات الصغيره والمتوسطه

الحياه اليوم

الحياه

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