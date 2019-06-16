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دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

الأحد، 16 يونيو 2019 01:59 م
دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت زيارة القبور - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :"ما حكم ما يوزعه أهل الميت بعد مرور خمسة عشر يومًا على وفاته من خبز وفاكهة وهى التى تسمى بالرحمة؟".

 

وقالت دار الإفتاء، يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغى أن يُخْتَلَفَ فيه.

وتابعت الدار:"ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "نَعَمْ" متفق عليه. وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع".


دار الافتاء

الافتاء

توزيع الرحمة على الميت

زياره القبور

اليوم السابع بلس

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