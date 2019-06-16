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حملات على المستشفيات الخاصة والمعامل بالغربية للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:54 م
حملات على المستشفيات الخاصة والمعامل بالغربية للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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شنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية حملة مكبرة على المستشفيات الخاصة والمعامل والمراكز الطبية والمنشآت الطبية بمدينة المحلة الكبرى، لفحص التراخيص ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى من عدمه.

قادها الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة، وإدارات مكافحة العدوى والعلاج الحر بمديرية الصحة، ومديرو الإدارات الصحية بالمحلة أول وثان.

وأكد الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة مستمرة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل بمدينة المحلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وإدارتها بترخيص من عدمه، ورصد مخالفات النفايات الخطره وتجهيزات غرف العمليات، والتأكد من توافر الأدوية داخل المستشفيات وصلاحيتها للاستخدام من عدمه.

وأضاف "الكيلانى" أن الحملة مستمرة بمدينة المحلة، لحين فحص جميع المستشفيات الخاصة والعيادات، والمراكز الطبية، ورصد المخالف منها، ورفع تقرير لمحافظ الغربية، واستصدار قرار بغلقها.


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وكيل صحه الغربيه

المحلة

مستشفيات المحلة

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