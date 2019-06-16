حبس عاطلين بتهمة سرقة 3 أشخاص بالإكراه فى مدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة 3 أشخاص بالإكراه.

ونجحت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عاطل 18 سنة مقيم بدائرة القسم، وآخر 18 سنة عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية"- مقيم بدائرة القسم، وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة" أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة الأول، وشروعهما فى سرقة حقيبة بداخلها بعض الملابس وجواز سفر خاصين بـ3 مواطنين من رعايا إحدى الدول الأفريقية كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثانى، وحال مقاومة المجنى عليهم لهما تعديا عليهم بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.