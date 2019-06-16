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"جنايات سوهاج" تجدد حبس متهم بالاختلاس من أحد البنوك 45 يوما

الأحد، 16 يونيو 2019 02:53 م
"جنايات سوهاج" تجدد حبس متهم بالاختلاس من أحد البنوك 45 يوما حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال فزاع، تجديد حبس المتهم "دردير.ع. م" موظف فى احد البنوك 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من أموال العملاء فى أحد البنوك بتقاضى ‏مبالغ إيداعات مالية منهم وإيهامهم بإيداعها بحساباتهم والاستيلاء ‏على تلك المبالغ لنفسه بلغت 3 ملايين جنيه.

ترجع الواقعة إلى ورود بلاغات من عدد من العملاء إلى مباحث الأموال العامة بسوهاج، بالاستيلاء على أموالهم وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث يقوم باستلام المبالغ المالية من العملاء وإيهامهم ‏بإيداعها بحساباتهم على غير الحقيقة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى النيابة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها 45 يوما.


سوهاج

اختلاس

الاموال العامة

تجديد حبس

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