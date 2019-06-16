تعرف على أخر تطورات القبض على ضابط المرور المزيف بشارع فيصل

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة بمنطقة "فيصل"، وتعد جهات التحقيق قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وترصد "اليوم السابع" أبرز الأدلة التى تستند إليها جهات التحقيق كالتالى:



تقرير المعمل الجنائى

أرسلت النيابة العامة السلاح المضبوط بحوزة المتهم إلى المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافً عنها؛ لبيان إذا ما كان سلاح نار أو محدث صوت، لتحديد قائمة الاتهامات النهائية التى ستوجه للمتهم، وفى حالة كون السلاح المضبوط نارى، فسيوجه له تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص_إذا لم يقدم ترخيص معتمد من الجهات الأمنية_وهى جناية.

تحريات المباحث التكميلية

تنتظر جهات التحقيق تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، لبيان ظروفها وملابساتها، والأسباب الحقيقة التى دفعت المتهم لارتداء زى الشرطة، والعمل على تيسير حركة المرور، وإذا كان المتهم تقاضى مبالغ مالية من المواطنين بالاحتيال والنصب عليهم من عدمه.

الملابس المضبوطة

أمرت جهات التحقيق بتحريز الملابس المضبوطة بحوزة المتهم، باعتبارها دلائل إدانة رئيسي على انتحاله صفة شرطية، وارتدائه للملابس العسكرية.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم فى التحقيقات بارتدائه زى الشرطة وانه فعل ذلك نظرًا لأنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية الشرطة والعمل كشرطي، ونفى أن يكون تقاضى مبالغ مالية من المواطنين، أواستخدم تلك الملابس والصفة فى النصب على المواطنين أو الاحتيال عليهم.