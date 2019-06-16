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ترامب مهاجما عمدة لندن: العاصمة أصبحت فى عهده "لندنستان"

الأحد، 16 يونيو 2019 06:31 ص
ترامب مهاجما عمدة لندن: العاصمة أصبحت فى عهده "لندنستان" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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شنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوماً جديداً على رئيس بلدية لندن صادق خان، معتبراً أنّه يتعيّن على رئيس بلدية العاصمة البريطانية أن يغادر هذا المنصب "فى أسرع وقت ممكن".

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر "لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد فى أسرع وقت ممكنوأضاف "خان كارثة، وهذا لن يزداد إلا سوءاً".

 

ونشر ترامب تغريدته فى معرض إعادة نشره على تويتر تغريدة للكاتبة الصحفية المثيرة للجدل كيتى هوبكنز انتقدت فيها بشدّة مستوى الجريمة فى العاصمة البريطانية فى عهد خان، معتبرة أنّ لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها "لندنستان".

 

وكانت هوبكنز صدمت الرأى العام فى عام 2015 حين وصفت المهاجرين بـ"الصراصير" فى مقال نشرته فى صحيفة ذى صن البريطانية الشعبية.

 

وتكاد هجمات الرئيس الأميركى على رئيس بلدية لندن لا تحصى، وكان آخرها فى مطلع يونيو الجارى حين وصف خان بـ"الفاشل تماماً" وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته فى المملكة المتحدة فى زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام.

 

وأتى هجوم دونالد ترامب يومها على رئيس بلدية العاصمة البريطانية غداة قول خان إنّ المملكة المتحدة أخطأت "بمدّ السجادة الحمراء" لترامب.


دونالد ترامب

عمدة لندن

أمريكا

الولايات المتحدة

بريطانيا

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