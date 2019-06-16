بالخضراوات والفواكه هتقضى على وزنك الزائد .. اعرف إزاى

كتبت فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد حلم الكثيرين، نجد أن العديد من الأشخاص يتبعون الحميات الغذائية للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفواكه والخضروات التي تساعد في القضاء علي السمنة وزيادة الوزن بشكل صحي ومفيد، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

جميعنا نعلم جيدا أن الفواكه والخضراوات غنية بالعديد من العناصر الهامة للجسم، كمضادات الأكسدة والفيتامينات الجيدة لجسم الإنسان، ولذا عليك التعرف علي بعض الخضروات والفواكه الهامة لك خلال اتباعك للحميات الغذائية، ومنها:

- الأفوكادو..



دراسات عديدة تؤكد على أهمية تناول الأفوكادو خلال الحميات الغذائية، حيث إنه يحتوى على دهون قليلة، كما أنه يزيد من نسبة حرق الدهون بالجسم.

- الكنتالوب..



يحتوى علي فيتامين "أ"، والبوتاسيوم والألياف، وهذا يجعله من الفواكه الهامة لك أثناء اتبعك للحميات الغذائية، لأنه يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

- البطيخ..



يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله من الفواكه الهامة التي تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ولذا عليك تناول البطيخ للشعور بالشبع لفترات طويلة.

-الخس..



من الخضروات الجيدة التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء والالياف، وبعض الفيتامينات الهامة للجسم وأيضا العناصر الغذائية، ولذا تناوله يعد مفيد جدا لك أثناء اتباعك للحميات الغذائية.

-الجرجير..



من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر كالحديد ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة لجسمك اثناء اتباعك للحميات الغذائية، ولذا أكثر منه قدر الإمكان.