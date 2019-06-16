سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بالخضراوات والفواكه هتقضى على وزنك الزائد .. اعرف إزاى

الأحد، 16 يونيو 2019 02:12 م
بالخضراوات والفواكه هتقضى على وزنك الزائد .. اعرف إزاى التخلص من الوزن الزائد
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التخلص من الوزن الزائد حلم الكثيرين، نجد أن العديد من الأشخاص يتبعون الحميات الغذائية للتخلص والقضاء على الوزن الزائد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفواكه والخضروات التي تساعد في القضاء علي السمنة وزيادة الوزن بشكل صحي ومفيد، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

جميعنا نعلم جيدا أن الفواكه والخضراوات غنية بالعديد من العناصر الهامة للجسم، كمضادات الأكسدة والفيتامينات الجيدة لجسم الإنسان، ولذا عليك التعرف علي بعض الخضروات والفواكه الهامة لك خلال اتباعك للحميات الغذائية، ومنها:

- الأفوكادو..
 

دراسات عديدة تؤكد على أهمية تناول الأفوكادو خلال الحميات الغذائية، حيث إنه يحتوى على دهون قليلة، كما أنه يزيد من نسبة حرق الدهون بالجسم.

- الكنتالوب..
 

يحتوى علي فيتامين "أ"، والبوتاسيوم والألياف، وهذا يجعله من الفواكه الهامة لك أثناء اتبعك للحميات الغذائية، لأنه يزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

 

- البطيخ..
 

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله من الفواكه الهامة التي تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ولذا عليك تناول البطيخ للشعور بالشبع لفترات طويلة.

-الخس..
 

من الخضروات الجيدة التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء والالياف، وبعض الفيتامينات الهامة للجسم وأيضا العناصر الغذائية، ولذا تناوله يعد مفيد جدا لك أثناء اتباعك للحميات الغذائية.

-الجرجير..
 

من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر كالحديد ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة لجسمك اثناء اتباعك للحميات الغذائية،  ولذا أكثر منه قدر الإمكان.

 


التخلص من الوزن الزائد

السمنة

الحميات الغذائية

خضروات وفواكه تقضي علي السمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة