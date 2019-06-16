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ايقاف بناء عقار بدون ترخيص غرب الاسكندرية و التحفظ على مواد البناء

الأحد، 16 يونيو 2019 07:58 م
ايقاف بناء عقار بدون ترخيص غرب الاسكندرية و التحفظ على مواد البناء جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى غرب الاسكندرية حملة لمواجهه البناء المخالف بقيادة المهندسة ابتسام الشافعى سكريتر عام الحى، ومشرف المتابعة الميدانية وادارة إشغال الطريق وادارة المتابعة الميدانية.
 
 
حيث قد تلاحظ اثناء المرور وجود اعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن امام 118 شارع عبد الملك ابن مروان، وعلي الفور تم ايقاف اعمال البناء وتم التحفظ علي الشدة الخشبية، يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب ، بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الحى، ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها.
 
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقانون وجاء ذلك بوجود مفتشي ادارة المتابعة الميدانية واشغال الطريق .
 
من جهة اخرى و فى اطار الارتقاء بمستوى النظافة العامة للشارع السكندرى وعودة عروس البحر لسابق عهدها، ومتابعة مستوى النظافة بنطاق الحى بشكل يومى ، قامت ادارة الرصد البيئى اليوم الاحد بتحميل مخلفات باجمالى حوالى(28) طن من نطاق حى غرب.

الاسكندرية

حى غرب

البناء المخالف

حملات الازالة

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