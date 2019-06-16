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"اللاهوت الإنجيلية" تقبل استقالة أمين مركزها لدراسات الشرق الأوسط

الأحد، 16 يونيو 2019 12:51 م
"اللاهوت الإنجيلية" تقبل استقالة أمين مركزها لدراسات الشرق الأوسط الدكتور القس وجيه يوسف أمين عام مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط
كتبت سارة علام

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أعلنت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة أن الدكتور القس وجيه يوسف، أمين عام مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بالكلية قد تقدم بطلب استقالة منذ أيام عبّر القس الدكتور وجيه يوسف عن شعوره بأنه قد أتم خدمته بالكلية، وأنه فى حاجة إلى الانشغال برؤية وخدمة جديدة.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكلية اليوم الأحد: وبعد مناقشات مستفيضة معه من الإدارة والمجلس، أكدت خلالها الكلية تمسكها الشديد به، وبدوره المتميز فى خدمة الكلية والكنيسة، ولكن أمام إصرار الدكتور القس وجيه يوسف، ونزولًا على رغبته، قرر مجلس إدارة الكلية قبول الاستقالة، والاتفاق على كيفية ترك المسؤولية بصورة لا تؤثر سلبًا عن سير العمل الذى كان مطلعًا بها.

واستكمل البيان: وقد أبدى الدكتور القس وجيه يوسف امتنانه الشديد للفترة التى خدم بها بالكلية، كما عبّر عن رغبته واستعداده الدائمين للتدريس وتقديم أية خدمة تطلبها الكلية منه فى المستقبل.

وتابع البيان: والكلية إذ تشهد عن الاسهامات والنجاحات العديدة التى حققها الدكتور القس وجيه يوسف خلال فترة خدمته كأستاذ لمادة التراث العربى المسيحي، وكأمين عام لمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، تصلى طالبة بركة الرب له ولأسرته أينما يكون، وتتمنى له كل نجاح وهو يخطو خطوة جديدة فى خدمة المسيح والكنيسة.


الدكتور وجيه ميخائيل

كلية اللاهوت الانجيلية

مركز دراسات الشرق الاوسط

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