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القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة وذخيرة بدون ترخيص فى الجيزة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:24 ص
القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة وذخيرة بدون ترخيص فى الجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واستهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية، خرطوش، وطبنجة، بالإضافة إلى 5 طلقات بدون ترخيص.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة امنية

اسلحة نارية

امن الجيزة

بؤر اجرامية

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