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القبض على شخص حاول تسلق السور الخارجى للبيت الأبيض

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
القبض على شخص حاول تسلق السور الخارجى للبيت الأبيض البيت الأبيض
واشنطن /أ ش أ/

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ألقى جهاز الخدمة السرية الأمريكية، القبض على رجل حاول تسلق السور الواقع خارج البيت الأبيض بعد الاعتداء على ضابط شرطة.

وذكرت شبكة "آيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية - التى تتولى تأمين كبار الشخصيات الامريكية – أوضح فى بيان أصدره بهذا الصدد أن الرجل - الذى لم يكشف عن هويته - رهن الاحتجاز، حيث يواجه تهمة الاعتداء على ضابط شرطة واقتحام مبنى رسمى بشكل مخالف للقانون.

ونفى المتحدث حدوث أى تأثير لهذا الحادث على سير العمل داخل البيت الأبيض.

 


اعتقال شخص

تسلق السور الخارجى

البيت الابيض

ترامب

المكتب البيضاوى

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