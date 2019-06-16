القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالخانكة

القليوبية-نيفين طه

القت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بضبط كلا من "مجدى .ع. ع " 25سنة، عاطل ومقيم شارع الكراكات ابوزعبل ،دائرة المركز السابق اتهامه في جناية مخدرات ،المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة

و"بلال. ص .ع" 20سنة، عاطل ومقيم ذا العنوان ، ومحمد .س . ن " 25 سنة، و"أبو بكر م ع " 22 سنة،عاطل وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الآرقام ، سلاح نارى فرد خرطوش محل الصنع ،وعدد 6 طلقة خرطوش ،وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 180 جرام ،ومبلغ مالى 4000 جنيه ،وبمواجهتهما أقروا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10802 لسنة 2019 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.