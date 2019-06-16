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السيطرة على حريق التهم محتويات شونة "أقماح أهالى" بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 09:12 م
السيطرة على حريق التهم محتويات شونة "أقماح أهالى" بأسيوط حريق -شقه
أسيوط - هيثم البدري

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة  على حريق غير معلوم أسبابه في شونة أقماح أهالى بمركز أبوتيج التابع لمحافظة أسيوط، وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجارى التحرى لمعرفة ملابسات الحريق وأسباب نشوبه.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق بشونة أقماح والتهام النيران لمحتوات الشونة من محصول دون معرفة الأسباب.
 
على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة المطافئ وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمساعدة الأهالى، وأسفر الحريق عن تلف واحتراق محتويات الشونة من أقماح دون وقوع أى خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.
 

اسيوط

حريق ابوتيج

شونة قمح

حريق

المطافى

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