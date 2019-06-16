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السويدى إليكتريك توقع عقد شراء محفظة طاقة باليونان بقيمة 55 مليون يورو

الأحد، 16 يونيو 2019 11:01 ص
السويدى إليكتريك توقع عقد شراء محفظة طاقة باليونان بقيمة 55 مليون يورو المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة السويدي إلكتريك، عن توقيعها عقد شراء مع شركة R.F. Energy S.A، التابعة لشركة F.G Europe S.A، للاستحواذ على حصة 100 % من رأسمال 4 شركات باليونان، بقيمة 55 مليون يورو، 3 شركات من ضمن الشركات تمتلك مشروعات طاقة رياح وأخرى تمتلك مشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه من المقرر تمويل بنسبة 75% من إجمالى الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلى اليونانى مع تمويل نسبة 25% المتبقية من حقوق الملكية، متوقعة إتمام الصفقة في أو قبل 28 يونيو الجاري، موضحة أن القدرة الإجمالية للأربع شركات تبلغ 63.6 ميجا وات.

يشار إلى أن شركة السويدى إليكتريك، حققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 955.51 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.431 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف الإيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 14.05%، لتصل إلى 9.413 مليار جنيه، مقابل 8.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 58.5%، لتصل إلى 17.61 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 42.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.


اخبار الاقتصاد

السويدى إليكتريك

محطات طاقة

البورصة

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