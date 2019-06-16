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الرى: إزالة 46 ألف و 28 حالة تعدى على النيل.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 09:49 ص
الرى: إزالة 46 ألف و 28 حالة تعدى على النيل.. اعرف التفاصيل إزالة تعديات على نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تمت إزالة 46 ألف و 28 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 52 ألف و 304 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الازالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 


تطوير نهر النيل

وزارة الرى

التعديات النيلية

النيل

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