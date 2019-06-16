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التليفزيون اليابانى: تعرض ضابط شرطة للطعن فى غرب اليابان

الأحد، 16 يونيو 2019 09:13 ص
التليفزيون اليابانى: تعرض ضابط شرطة للطعن فى غرب اليابان حادث طعن-صورة ارشيفية
رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن ضابط شرطة يابانيا تعرض للطعن في صدره عدة مرات بسكين مطبخ كما سُرق مسدسه أثناء قيامه بدورية صباح اليوم الأحد، في مدينة سويتا بغرب اليابان في حالة نادرة لجريمة عنف باليابان.

 

وتعتقد الشرطة إن الهجوم ربما يكون متعمدا وبدأت عملية بحث عن المهاجم مع استخدام الشرطة مكبرات الصوت في محطة للسكك الحديدية لتنبيه الناس بضرورة توخي الحذر.

 

تأتي هذه الجريمة قبل أسبوعين من استضافة اليابان اجتماع قمة لزعماء مجموعة العشرين في مدينة أوساكا المجاورة، كما أنه يأتي أيضا بعد حادث وقع الشهر الماضي قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشدا بسكين وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو.

 


اليابان

حادث طعن

طوكيو

الشرطة اليابانبة

مجموعة العشرين

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