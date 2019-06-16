البرلمان الجزائرى يبدأ إجراءات رفع الحصانة عن نائب متهم بالفساد

الجزائر /أ ش أ/

بدأ مكتب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان)، اليوم الاحد، فى إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي.

وقال بيان للمجلس اليوم إن "مكتب المجلس الشعبى الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبى الوطنى بوجمعة طلعى وأحاله إلى اللجنة القانونية للمجلس".

يأتى ذلك فى إطار التحقيقات التى يجريها القضاءالجزائرى المتهم فيها 12 وزيرا ومسؤولا سابقا من بوجمعة طلعى الذى كان يشغل منصب وزير النقل بين عامى 2015 -2017.