"الأعلى للإعلام" ينذر مجلة الأهلى بسبب تجاوزها بحق رئيس نادى الزمالك

كتب محمد السيد

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذارا إلى مجلة الأهلى، الصادرة عن النادى الأهلى، بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وقال المجلس، فى بيان له، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة فى العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019، مضيفا أن لجان المجلس قامت بالتحقيق فى الشكوى وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسىء للشاكى.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه بناء عليه قرر المجلس إنذار مسئولى المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.